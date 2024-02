El caso es que no entretiene

Creado: Actualizado:

El caso es que el estreno de una nueva edición de Maestros de la costura en La 1, y a pesar de la expectativa creada tras dos años de ausencia, no ha sido buena. No aprovechó el tirón de la semifinal de la Copa del Rey entre Mallorca y Real Sociedad, que sí fue lo más visto de la noche. De acuerdo, le sobran minutos por todas partes y, por culpa del fútbol, comenzó tarde, más allá de las once de la noche, pero es que esta búsqueda de los mejores diseñadores aficionados de este país tampoco engancha demasiado. Siempre es un poco más de lo mismo y, sin ser maledicentes, cansa un poco ese afán por mostrar a jurados y concursantes de la manera más amanerada posible. Sí, cada cual es libre de hacer lo que quiera, faltaría más que no lo pudiera hacer, pero llega un momento que resulta cargante. Así que Raquel Sánchez-Silva, como presentadora, y Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain (antes Alejandro Gómez Palomo) juzgan a un nuevo grupo de aspirantes que se esmeran entre patrones, tijeras, telas varias, dedales, agujas e hilos. Pero el arranque no ha sido el esperado.