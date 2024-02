Un Zorro sin colmillos

Creado: Actualizado:

Ya lo habíamos escrito aquí mismo. El Zorro de TVE, emitida en la noche dominical, no trasmitía buenas sensaciones. Y las audiencias lo han confirmado. Han sido tan pobres, y además en caída libre, que mañana domingo, en que se emiten las dos últimas entregas, el desenlace se ha pasado al Late Night, concretamente a las 00.25 horas, poniéndole por delante (22.00 horas) una película de lo más comercial, Wonder Woman 1984. No es por presumir pero estaba cantado que el protagonista, Miguel Bernardeau, no soportaba la más mínima comparación con sus antecesores en el papel. Ni con Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Alain Delon o el más reciente y recordado, Antonio Banderas. Las coreografías y el atrezo tampoco iban mucho más allá y, para acabarlo de arreglar, los guionistas fueron capaces de negarle a una empoderada indígena, hermana del último Zorro muerto a manos de sus enemigos, el derecho a ser la nueva “Zorra”, con capa, sombrero, antifaz y justiciera espada. El ser mujer fue un lastre y el cargo pasó a manos de Don Diego de La Vega. Dicho queda.