¿Qué les enseñan?

Un lector me envía un correo rogándome que explique el comentario del último Boig, a propósito de la crítica de El mejor de la historia de La 1: “Y no digamos de la encuesta entre universitarios. Ni como broma.” Parafraseando a Pepe Isbert desde el balcón del ayuntamiento de Villar del Río en Bienvenido, Mister Marshall: “Os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar.” Durante el programa, un reportero dicharachero se fue a un campus universitario para abrir micro al alumnado. Menos mal que no mencionaron qué universidad era, para evitar la vergüenza después de oír “El mejor cuadro de Goya es Las Meninas”, “Me gusta Goya por su estación de metro” o “En la lista echo de menos a Franco”, o confundir la foto de Lola Flores con la de Isabel Pantoja. Por cierto, en el próximo programa aparece como candidato Felipe VI. Utilizando terminología deportiva, le ha correspondido un grupo asequible como Salvador Dalí y Antonio Machado como principales rivales. Estaremos atentos a las votaciones. Si gana, las redes arderán, pero si pierde, será peor.