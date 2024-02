Què els ensenyen?

Creat: Actualitzat:

Un lector m’envia un correu pregant-me que expliqui el comentari de l’últim Boig, a propòsit de la crítica d’El mejor de la historia de La 1: “I no parlem de l’enquesta entre universitaris. Ni com a broma.” Parafrasejant Pepe Isbert des del balcó de l’ajuntament de Villar del Río a Bienvenido, Mister Marshall: “Us dec una explicació i aquesta explicació us la donaré.” Durant el programa, un reporter trempat se’n va anar a un campus universitari per obrir micro a l’alumnat. Encara rai que no van esmentar quina universitat era, per evitar la vergonya després de sentir “el millor quadre de Goya és Las Meninas”, “m’agrada Goya per la seua estació de metro” o “a la llista trobo a faltar Franco”, o confondre la foto de Lola Flores amb la d’Isabel Pantoja. Per cert, en el pròxim programa apareix com a candidat Felip VI. Utilitzant terminologia esportiva, li ha correspost un grup assequible com Salvador Dalí i Antonio Machado com a principals rivals. Estarem atents a les votacions. Si guanya, les xarxes trauran fum, però si perd, encara serà pitjor.