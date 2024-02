Las movidas que no cesan

Creado: Actualizado:

Me da el pálpito de que en Mediaset están ya tomando decisiones más con el corazón, así en plan pronto, que con la cabeza. Mal asunto cuando prácticamente no les funciona nada de los nuevos proyectos a nivel de audiencia, a excepción de La isla de las tentaciones o la tímida reacción de TardeAR, que ya roza el empate técnico con su gran competidora, Sonsoles Ónega. Así no es de extrañar que se produzcan bajas tan significativas como la de Lara Álvarez (Gijón, 1986), después de diez años en la casa en la que ha hecho absolutamente de todo. Ahora se va a HBO Max para presentar, en abril, una nueva versión del veterano Pekín Express. También tiene las horas contadas Marta Flich (Valencia, 1978). Su Gran Hermano Dúo es tal fracaso que están adelantando su final a marchas forzadas (más expulsiones en el menor tiempo posible, y comiéndose galas y debates) para dar paso, también con calzador y a toda prisa, a la enésima edición de Supervivientes, otro programa de los que suelen funcionar a la cadena. Ya están adelantando nombres de los viajeros a Honduras.