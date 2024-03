Otro ‘reality’ de famosos

Creado: Actualizado:

Como resulta que hace unos meses dos de los hijos de Julio Iglesias, Chábeli y Julio Junior, tuvieron aceptación en las redes, TVE ha pensado que nadie mejor que ellos para conducir un nuevo reality –de hecho ya se han grabado más de la mitad en las entregas– que se llamará Los Iglesias: Hermanos a la obra, en el que, a caballo entre Miami y Madrid, los descendientes de tan egregio cantante, se encargarán de redecorar las casas de sus amigos, todos de la alta sociedad, por supuesto. Chábeli hará el diseño y Julio Jr. lo ejecutará. ¡Bueno, esa es la idea! De hecho, esta idea, dicho sea de paso, de nueva no lo es. Hace unos años en las cadenas minoritarias se emitía un Hermanos a la obra en el que los hermanos estadounidenses, Jonathan y Drew Scott, tras derribar puertas y tabiques, con cuatro porexpanes, dos contrachapados y cuatro complementos comprados en un low-cost te dejaban la casa hecha un pincel y todo por cuatro duros. Es de suponer que aquí, los presupuestos serán más elevados, pero no se hagan demasiadas ilusiones. Pasado el estreno no le vemos mucho futuro a la cosa.