En Antena 3 están temblando

Apenas se han grabado ya tres de las entregas de la nueva temporada de El desafío, que comenzará a emitirse, salvo cambios de última hora, en enero de 2025 (o sea, como decía aquel, “¡cuán largo me lo fiais!”) y en Antena 3 ya les han entrado todos los miedos habidos y por haber. ¿Y cómo es ello?, podrían preguntarse. Pues bien, se lo vamos a decir. El fichaje estrella, Victoria Federica, sobrina de Felipe VI y nieta del emérito, no está dando la talla. En las pruebas no acierta, pero sobre todo está sorprendiendo, para mal, cada vez que abre la boca. En El desafío se habla más bien poco, todo lo más cuando hay que ir a dar la cara ante el jurado (Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio). La hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar es incapaz de hilvanar dos frases seguidas mínimamente coherentes, con lo cual hay que repetir la escena una y otra vez o ir haciendo un “corta y pega” que salve la papeleta. Como no será la cosa que están valorando la posibilidad de ponerle un profesor de dicción, además de logopeda, pero a dedicación completa