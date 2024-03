A Antena 3 ja tremolen

Creat: Actualitzat:

Només s’han gravat tres de les entregues de la nova temporada d’El desafío, que es començarà a emetre, tret de canvis d’última hora, el gener del 2025 (o sigui, com deia aquell, “¡cuan largo me lo fiais!”) i a Antena 3 ja els han vingut totes les pors que es poden tenir. I com és això?, podrien preguntar-se. Doncs bé, els ho direm. El fitxatge estrella, Victoria Federica, neboda de Felip VI i neta de l’emèrit, no està a l’altura. En les proves no encerta, però sobretot està sorprenent, en el mal sentit, cada cop que obre la boca. A El desafío es parla més aviat poc, només quan cal anar a donar la cara davant del jurat (Juan del Val, Santiago Segura i Pilar Rubio). La filla de la infanta Elena i de Jaime de Marichalar és incapaç d’embastar dos frases seguides mínimament coherents, amb la qual cosa cal repetir l’escena una vegada i una altra o anar fent un “retalla i enganxa” que salvi la papereta. Fins i tot estan valorant la possibilitat de posar-li un professor de dicció, a més de logopeda, però a dedicació completa.