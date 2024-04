Pues sí, iban mal de temas, sí

Creado: Actualizado:

Continuando con lo que explicábamos ayer, cabe añadir que los programas televisivos de cotilleos y maledicencias no vivieron sus mejores momentos esta Semana Santa. Se empeñan en no darles vacaciones y se las ven y se las desean para llenar tantas horas de programa. Fiesta de Telecinco fue uno de los grandes damnificados. En Mediaset ya les redujeron minutos haciéndolo acabar a las ocho de la tarde en vez de a las nueve de la noche, pero, con todo, las cuatro horas de show se les hicieron eternas y hubo que recurrir a temas que, en otras circunstancias, jamás hubiesen sobrevolado el plató. Por ejemplo. Recuperaron a Nuria Yáñez (Salou, 1971), más conocida como Fresita, que ganó años ha la quinta edición de Gran Hermano. Ahora le ha dado por ser cantante y con su marido presentó su primer tema. En riguroso playback, por supuesto. Luego hicieron entrar a la ya olvidada Pepi Valladares, otrora íntima de Isabel Pantoja, para poner de vuelta y media a la tonadillera, e incluso escenificaron una nueva trifulca entre Pipi Estrada y su ex Terelu Campos, sin venir a cuento.