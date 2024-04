Anaven faltats de temes, sí

Creat: Actualitzat:

Continuant amb el que explicàvem ahir, es pot afegir que els programes televisius de xafarderies i maledicències no van viure els seus millors moments aquesta Setmana Santa. S’entossudeixen a no donar-los vacances i se les veuen magres per omplir tantes hores de programa. Fiesta de Telecinco va ser un dels grans damnificats. A Mediaset ja els van reduir minuts i els van fer acabar a les vuit del vespre en comptes de les nou de la nit, però, amb tot, les quatre hores de xou se’ls van fer eternes i va caldre recórrer a temes que, en altres circumstàncies, mai no haurien sobrevolat el plató. Per exemple. Van recuperar Nuria Yáñez (Salou, 1971), més coneguda com Fresita, que va guanyar fa anys la cinquena edició de Gran Hermano. Ara li ha pegat per ser cantant i amb el seu marit va presentar el seu primer tema. En rigorós playback, per descomptat. Després van fer entrar la ja oblidada Pepi Valladares, en altre temps íntima d’Isabel Pantoja, per posar de volta i mitja la cançonetista, i fins i tot van escenificar una nova baralla entre Pipi Estrada i la seua ex Terelu Campos, sense més ni més.