La batalla aún no ha acabado

Creado: Actualizado:

Siguen cruzándose cuchillos por los pasillos más nobles de la sede central de RTVE. Los ceses y dimisiones no han calmado los ánimos y la nueva responsable, con carácter interno, todo hay que decirlo, Concepción Cascajosa (L’Hospitalet, 1979), se ha encontrado, heredado más bien, con un marrón de impredecibles consecuencias: ¿qué hacer con David Broncano? La oferta inicial de contrato por tres temporadas a razón de catorce millones por ejercicio ha cambiado. Ahora serán dos, pero por idéntica cantidad. Y además, si hay acuerdo, implicará, porque esto va a ir al prime time, la reducción del telediario de la noche. Bueno, todo hay que estudiarlo, porque Broncano también debe de tener lo suyo con Movistar sobre si me voy, sigo o lo dejo. Y en el fondo está el porqué de la contratación: convertir a Broncano, al que le siguen en la plataforma una fiel, pero minoritaria, legión de seguidores, en el late night. Ahora lo quieren enfrentar, si la idea acaba cuajando, que está por ver, con el todopoderoso Pablo Motos y su Hormiguero. A corto plazo, no parece que sea una buena idea.