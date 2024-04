La batalla encara no ha acabat

Creat: Actualitzat:

Segueixen creuant-se ganivets pels passadissos més nobles de la seu central de RTVE. Els cessaments i dimissions no han calmat els ànims i la nova responsable, amb caràcter intern, tot cal dir-ho, Concepción Cascajosa (l’Hospitalet, 1979), s’ha trobat, heretat més aviat, un merder d’impredictibles conseqüències: què cal fer amb David Broncano? L’oferta inicial de contracte per tres temporades a raó de catorze milions per exercici ha canviat. Ara seran dos, però per idèntica quantitat. I a més, si hi ha acord, implicarà, perquè això anirà al prime time, la reducció del telenotícies de la nit. Bé, caldria estudiar-ho tot, perquè Broncano també deu tenir les seues cosetes amb Movistar sobre si me’n vaig, segueixo o ho deixo. I en el fons hi ha el perquè de la contractació: convertir Broncano, al qual segueixen a la plataforma una fidel, però minoritària, legió de seguidors, en el late night. Ara el volen enfrontar, si la idea acaba arrelant, però s’haurà de veure, amb el totpoderós Pablo Motos i el seu Hormiguero. A curt termini, no sembla que sigui una bona idea.