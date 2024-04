¡Qué daño hacen los horarios!

Creado: Actualizado:

Vamos a dar por bueno que TVE no pasa por su mejor momento, no tanto en audiencias como en luchas intestinas por el poder, y que el resto de cadenas adolecen del mismo mal que ahora nos ocupa: no es de recibo que los programas-concurso familiares en días laborables se adueñen del prime time con unos horarios del todo imposibles y difícilmente creíbles de alguien que, en teoría, sabe de televisión. Esto quiere decir que comienzan más allá de las diez de la noche y acaban bien entrada la madrugada. Y luego vienen las quejas, más allá de las redes sociales, que están a lo que están, partidistas ellas, de que el personal no está por la labor. Por citar un ejemplo reciente: el estreno de la duodécima edición de MasterChef en La 1. Además de aguantar el histriónico postureo del trío de presentadores-jurados (Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez), el programa se hizo insoportable por su duración: comenzó a las 22.50 y no finalizó hasta las.. 02.10 del día siguiente. Así no hay mortal que sea capaz de aguantar el impulso de cerrar la tele e irse a dormir.