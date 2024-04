Quin mal fan els horaris!

Creat: Actualitzat:

Donarem per bo que TVE no passa pel seu millor moment, no tant en audiències com en lluites intestines pel poder, i que la resta de cadenes pateixen del mateix mal que ara ens ocupa: no és acceptable que els programes-concursos familiars en dies feiners s’apropiïn del prime time amb uns horaris del tot impossibles i difícilment creïbles d’algú que, en teoria, sap de televisió. Això vol dir que comencen més enllà de les deu de la nit i acaben ben entrada la matinada. I després venen les queixes, més enllà de les xarxes socials, que estan al que estan, partidistes elles, que el personal no està per la feina. Per citar un exemple recent: l’estrena de la dotzena edició de MasterChef a La 1. A més d’aguantar l’histriònic postureig del trio de presentadors-jurats (Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz i Pepe Rodríguez), el programa es va fer insuportable per la durada: va començar a les 22.50 i no va acabar fins a les.. 02.10 de l’endemà. Així no hi ha mortal que sigui capaç d’aguantar l’impuls de tancar la tele i anar-se’n a dormir.