Salidas de tono innecesarias

Existe un adagio dentro del siempre sabio refranero popular que aconseja no morder nunca la mano que te da de comer. Es simplemente una cuestión de sentido común. Ricard Ustrell (Sabadell, 1990), una de las estrellas tanto de Catalunya Ràdio (El matí de...) como de TV3 (Col·lapse) no parece estar por la labor. Quizá es porque se ha venido arriba por su status, pero últimamente no acaba una polémica cuando ya se ha metido en otra. Recuerden la elección de algunos de sus invitados en el programa de Sant Joan Despí o el viajar con su equipo a los Oscar para acabar haciendo el programa desde la habitación de un hotel de Los Ángeles, pero ahora ha provocado que el Consell Profesional de TV3 y Catalunya Ràdio le hayan tocado la cresta por sus comentarios, ninguneantes además, del debate electoral de la CCMA. A la pregunta de si lo iba a seguir, dijo textualmente: “No lo veré, tengo que colgar un cuadro, tender la ropa y además en La Sexta estrenan (no es verdad, en todo caso, emiten) ¿Quién quiere ser millonario?” Luego se ha retractado, pero ya era tarde.