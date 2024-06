Esto es lo que hay

Creado: Actualizado:

Nos gustará más o menos, pero es lo que hay. Y no hubo tanta gente que cambió de canal (¡bueno, aquí sí, porque el Col·lapse de TV3 se alzó con un 9,6) porque la final de Champions entre el Madrid y el Borussia consiguió que La 1 obtuviese un registro estratosférico en décadas con un 48,3 por ciento y más de seis millones de espectadores. Podemos aceptar que hubo quien vio el partido para ver si a los de Ancelotti se les acababa la racha y no conseguían alzar su decimoquinta orejona, para Florentino, pero fue que no. De hecho, por la rambla Ferran y la plaza Europa, dos lugares emblemáticos de la hinchada merengona, volvieron a dejarse oír coches, bocinas y banderas al filo de la medianoche. En fin, la audiencia es libre y soberana. Lo que sí sorprende es que Antena 3 cometiera el error de querer competir con el fútbol. Si con Eurovisión, hace muy pocas semanas, emitieron un refrito de La Voz Kids, este sábado salieron a la arena con todo. ¿Resultado? El peor registro en temporadas sin alcanzar los dos dígitos. ¿En qué estarían pensando en Atresmedia?