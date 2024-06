Las monjas de Belorado

Creado: Actualizado:

El enfrentamiento de las clarisas del monasterio burgalés de Belorado, fundado en 1358, con las más altas instancias eclesiásticas, Vaticano incluido, ha dado mucho juego en televisión –en la prensa escrita, no tanto, la verdad–, sobre todo en los programas del corazón que tienen ya la mano rota en el arte de mojar pan allá donde haya una salsa en formato audiencia. Ya saben. Un escándalo con muchas aristas: rebeldía, un obispo y un portavoz que no queda claro si está autorizado o no, la autoridad episcopal, la Guardia Civil, la orden de desalojo, unas posibles ventas de otros monasterios y desde Roma llegando a pronunciarse la palabra excomunión. Risto Mejide, desde su Todo es mentira, es de los que más ha destacado en el seguimiento del tema, hasta el punto de hacer un especial nocturno este lunes con Sor Lucía Caram y el padre Apeles como invitados. Para Cuatro fue todo un éxito. El tercer espacio más visto del día, con un 7,7, por encima de su media. En el escudo del monasterio está el lema “Paz y bien”. Ahora mismo, debería poner el de “Guerra y mal”.