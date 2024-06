Les monges de Belorado

Creat: Actualitzat:

L’enfrontament de les clarisses del monestir burgalès de Belorado, fundat el 1358, amb les més altes instàncies eclesiàstiques, Vaticà inclòs, ha donat molt joc a la televisió –a la premsa escrita no tant, la veritat–, sobretot en els programes del cor que ja tenen la mà trencada en l’art de sucar pa allà on hi hagi una salsa en format audiència. Ja m’entenen. Un escàndol amb moltes arestes: rebel·lia, un bisbe i un portaveu que no queda clar si està autoritzat o no, l’autoritat episcopal, la Guàrdia Civil, l’ordre de desallotjament, unes possibles vendes d’altres monestirs i des de Roma arribant a pronunciar-se la paraula excomunió. Risto Mejide, des del seu Todo es mentira, és dels que més ha destacat en el seguiment d’aquest tema, fins al punt de fer un especial nocturn aquest dilluns amb Sor Lucía Caram i el pare Apeles com a convidats. Per a Cuatro va ser tot un èxit. El tercer espai més vist del dia, amb un 7,7, per sobre de la seua mitjana. A l’escut del monestir hi ha el lema “Pau i bé”. Ara mateix, hauria de posar-hi “Guerra i mal”.