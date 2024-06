Publicidad que no suma, resta

Creado: Actualizado:

Decía Paolo Vasile, al que todavía nadie le ha hecho justicia por su decisiva aportación a la televisión espectáculo, que la gracia del medio consistía en saber insertar cualquier programa entre los bloques de publicidad. Su teoría en Mediaset, que contribuyó a crear, ahora ya no, un líder indiscutible de la audiencia durante años, ha sido “copiada” por La 1 y Antena 3, pero donde más se percibe su influencia es en Atresmedia, y más concretamente, en Tu cara me suena, que encabeza claramente las audiencias en la noche de los viernes. En su última edición, volvió a vapulear al De viernes de Telecinco pese a tener a Terelu entrevistando a su yerno, Carlos Costanzia, en una charla de lo más light. A las 21.50 se anuncia el “a continuación TCMS”. Pasan los minutos y, entre bloque y bloque publicitario, aparece Manel Fuentes para decir que aquello ya está a punto; luego, tras más anuncios, resumen del programa anterior. A las 22.30 arranca, por fin, la gala. Entre actuación y publicidad, a las 01.30 aún no sabemos quién la ha ganado ni quién es el primer finalista.