La Gauche más divina

Para los de mi generación existían mujeres hermosas, bellas y Teresa Gimpera (Igualada, 1936). Actriz, modelo y presentadora televisiva, nos ha dejado, a los 87 años, víctima de un cáncer fulminante, pero siempre nos quedará su imagen como icono de lo que vino a denominarse la gauche divine de Barcelona con la discoteca Bocaccio como templo. Desde que posara para Leopoldo Pomés y fuera portada de Fotogramas, lo suyo fue un no parar. Trabajó en el cine con todo tipo de directores: desde Jorge Grau a Gonzalo Suárez pasando por José Luis Garci, Pedro Lazaga o Mariano Ozores. Incluso Hitchcock le ofreció un papel que ella rechazó porque debía de dar vida a una puertorriqueña y ella no se veía haciéndolo. Sin embargo, lo que quizás desconozcan es que Teresa comenzó, a finales de los sesenta, como locutora de continuidad en TVE junto a compañeras tan célebres como Pilar Cañada o Marisa Medina. Incluso llegó a tener programa propio: Tele Revista, un magacín que se emitió entre 1974 y 1975 junto a la no menos popular Mónica Randall.