En los despachos de las cadenas televisivas no hay ni paciencia ni consideración. Si una cosa no funciona, se cambia y se sustituye por otra. Se aplica a pies juntillas aquel viejo dicho mafioso, a las puertas de una ejecución: “no es nada personal, sino son negocios.” Esto viene al caso al conocerse que Atresmedia ha fulminado, recién estrenada, la serie española Los artistas. Ni el aval de su creadora, la escritora María Dueñas, la ha salvado de pasar al limbo del filo de la madrugada, donde languidecerá hasta la emisión del último capítulo y donde coincidirá con otro de los grandes fiascos del verano, el Invictus de Patricia Conde en La 1. ¿Se acuerdan de él? Y no será que no se veía venir. Con la Eurocopa primero y los Juegos Olímpicos después, en manos de RTVE, los experimentos del resto de cadenas, en casa y con gaseosa. Pues nada, a probar suerte y a estrellarse. Y hablando de estrellarse, El diario de Jorge pierde audiencia a cada entrega y ya se rumorea que no solamente no será un recambio de Ana Rosa en las tardes de Telecinco, sino que también será defenestrado.