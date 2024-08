Creat: Actualitzat:

Als despatxos de les cadenes televisives no hi ha ni paciència ni consideració. Si una cosa no funciona, es canvia i se substitueix per una altra. S’aplica a ulls clucs aquell vell refrany mafiós, a les portes d’una execució: “No és res personal, sinó que són negocis.” Això ve al cas al conèixer-se que Atresmedia ha fulminat, acabada d’estrenar, la sèrie espanyola Los artistas. Ni l’aval de la seua creadora, l’escriptora María Dueñas, no l’ha salvat de passar als llimbs del tall de la matinada, on s’esllanguirà fins a l’emissió de l’últim capítol i on coincidirà amb un altre dels grans fiascos de l’estiu, Invictus de Patricia Conde a La 1. El recorden? I no serà que no es veia venir. Amb l’Eurocopa primer i els Jocs Olímpics després, en mans de RTVE, els experiments de la resta de cadenes, a casa i amb gasosa. Doncs res, a provar sort i a estavellar-se. I parlant d’estavellar-se, El diario de Jorge perd audiència en cada entrega i ja es diu que no només no serà el recanvi d’Ana Rosa a les tardes de Telecinco, sinó que també serà defenestrat.