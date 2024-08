Mucho peloteo, demasiado

Creado: Actualizado:

Ya saben que no somos mucho de comentar programas y series que no puedan verse en abierto en la TDT, pero, como dice un buen amigo, hoy en día ¿quién no tiene en casa el servicio de Movistar? Así que vamos a hacer una reflexión sobre el especial Inimitable, que todavía se emite en esa plataforma, grabado hace unas semanas en el Teatro Alcalá de Madrid con motivo del vigésimo quinto aniversario en la profesión del imitador y humorista Carlos Latre (Castellón, 1979) que se hizo a caballo entre su adiós de Antena 3 y su llegada a Telecinco. El show fue un encadenado de elogios, risas y aplausos que acabó resultando cansino y demasiado empalagoso. El personal salivaba tanto que daba la sensación que en cualquier momento iba a ser imposible mantener la verticalidad tanto en el patio de butacas como en el escenario. Había tanto famoseo en la sala como en las apariciones en video que era más fácil adivinar quién no estaba que quién sí. Latre, todo hay que decirlo, es uno de los mejores de este país, y de parte del extranjero, en lo suyo, pero tampoco es para volverse locos.