¡Es que ya no hay ideas!

Nos resistimos a aceptar la teoría de que en televisión ya no hay ideas nuevas, que todo consiste en adaptar formatos que en su momento triunfaron en otras cadenas o plataformas. Tampoco creemos, aunque la realidad nos desmiente casi a diario, en aquella otra máxima de un ministro del Interior que en su momento soltó aquello de que “los experimentos, en casa y con gaseosa”. Pero el caso es que los acontecimientos se empecinan en lo contrario. Ahora mismo, Telecinco está ya patrocinando uno de los espacios destinados a luchar por el liderato de la audiencia en prime time en un otoño en que el podio se va a vender muy caro. La cosa se va a llamar Dinastías y la va a presentar el todoterreno Joaquín Prat. Lo malo es que este programa es una mera copia del Lazos de sangre de La 1. Esto es coger una saga familiar de peso y desmenuzarla hasta el último grupo. Si en RTVE la cosa ya chirriaba por contención, en Mediaset va a ser todo lo contrario, por exceso. Todos los trapos sucios (los buenos no, que no daban audiencia) salgan a la luz. Comienzan con los de Ruíz-Mateos.