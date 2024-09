‘La Voz’ siempre es ‘La Voz’

Creado: Actualizado:

No hubo sorpresas en la noche del viernes en lo que se refiere a la lucha por la audiencia. Ganó con solvencia La Voz de Antena 3 en el estreno de su nueva temporada (15,2) por delante del ¡De viernes! (12,4) de Telecinco, que sin duda acusó la presencia del talent de Atresmedia y también el cansancio de la enésima presencia de Mayte Galdeano, esta vez enfrentada a su yerno; la ausencia final en plató de José María Almoguera atizando a su madre que fue defendida en directo por su tía, Terelu Campos. Y, pese a la novedad de Julián Mateos, ya en fase terminal de su enfermedad, explicando por qué se ha vuelto a casar con su ex, Mayte Zaldivar. La Ruta Morancos en La 1 fue marginal, como se esperaba, con un 7,1. Y volviendo a La Voz, una reflexión. Sí, ya sabemos que lleva semanas grabada, pero podrían cuidar los detalles. Por ejemplo: en las audiciones a ciegas (y no es por hacer un chiste fácil) acudió un cantante invidente, Pablo Galiñanes. Sobre el papel nadie sabía quién era, pero se giraron los cuatro coaches para elogiar su lucha ante su dolencia.