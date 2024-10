Una jornada redonda

Creado: Actualizado:

Mejor imposible la noche del martes para La 1 de RTVE. Primero el fútbol, el España-Serbia desde Córdoba y luego, retrasando el horario cosa que es para pensárselo y dejarlo ahí, de La revuelta. Derrota apabullante de toda la competencia: El hormiguero, Hermanos y Gran Hermano. El fútbol arrasó. Un 26,3 y tres millones y medio de espectadores y David Broncano se quedó en un 16,3. No está nada mal si constatamos que Motos se quedó en un 14,7 completando su semana aciaga, por el momento. Volvió a quedar demostrado que los jóvenes seguidores de La 1 no se mueven por el nombre de los invitados sino, y a estas alturas ya podemos decirlo, por fidelidad, porque se sienten a gusto con lo innovador, poco o mucho, del programa. Esta vez, Broncano se trajo a Julio Maldonado, Maldini y Alejandro Montalvo, laureado ciclista de montaña. Motos a un poker de modelos con currículum mediático: Judit Mascó, Inés Sastre, Nieves Álvarez y Laura Monte. No le sirvió de nada. Fueron claramente superados. Desde luego, la temporada va a ser trepidante.