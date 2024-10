Una jornada redona

Creat: Actualitzat:

Millor impossible dimarts a la nit per a La 1 de RTVE. Primer el futbol, l’Espanya-Sèrbia des de Còrdova i després, retardant l’horari, cosa que és per pensar-s’ho i deixar-ho així, de La revuelta. Derrota aclaparadora de tota la competència: El Hormiguero, Hermanos i Gran Hermano. El futbol va arrasar. Un 26,3 i tres milions i mig d’espectadors i David Broncano es va quedar en un 16,3. No està gens malament si constatem que Motos es va quedar en un 14,7 completant la seua setmana negra, de moment. Va tornar a quedar demostrat que els joves seguidors de La 1 no es mouen pel nom dels convidats sinó, i a hores d’ara ja podem dir-ho, per fidelitat, perquè se senten a gust amb l’innovador, poc o molt, programa. Aquesta vegada, Broncano va portar Julio Maldonado, Maldini, i Alejandro Montalvo, premiat ciclista de muntanya. Motos, un pòquer de models amb currículum mediàtic: Judit Mascó, Inés Sastre, Nieves Álvarez i Laura Monte. No li va servir de res. Van ser clarament superats. Sens dubte, la temporada serà trepidant.