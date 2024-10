Cae todo un clásico

Creado: Actualizado:

Si no son demasiado seguidores de hacer zápping con su mando a distancia, igual no se han dado cuenta de que en el inicio de esta temporada El golazo de Gol ya no está entre nosotros. Desde su estreno en el 2017 hasta ahora, se había convertido ya en un pequeño clásico a la hora de la sobremesa (se emitía de lunes a viernes a las 14.00 horas), conducido por Manolo Lama (Madrid, 1962), otro clásico de la radiodifusión televisiva y radiofónica desde su debut en el Carrousel Deportivo de la SER en 1982. Su empresa actual, con problemas económicos, aplicó un ERE a 33 trabajadores, y ahora prescindieron de este programa. Una desgracia. El otro día, recordándolo, Manolo Lama se echó a llorar desconsolado por la situación en la que han quedado muchos de sus compañeros. Y hablando de clásicos. Alguien debería decirle a otro clásico, Carlitos Martínez (la voz de Movistar+), que controle un poco sus filias y fobias cuando retransmite un partido del FC Barcelona, bien sea en La Liga o Champions. Convendría recordarle que no todos los espectadores son del mismo equipo.