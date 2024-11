El ‘Equipo’ cumple 500

Creado: Actualizado:

Equipo de investigación no es un excelente programa, pero cumple con lo que se espera de él: analizar a fondo sucesos que han marcado mediáticamente a la sociedad (a veces más, a veces menos). El espacio semanal que se emite en La Sexta ha llegado a los 500 programas, que si contamos las reposiciones fuera de temporada, seguramente superan las mil desde su estreno un 31 de enero del 2011. Buena parte de su éxito, y también de su longevidad más allá de sus buenas, malas o regulares audiencias, se debe a su directora y presentadora: la catalana Glòria Serra (Barcelona, 1964). Una periodista todo terreno, y de amplio recorrido, que ha sido capaz tanto en radio como en televisión de tocar todos los palos y con una regularidad admirable que la ha convertido en un espécimen televisivo poco habitual: no es extraordinaria en nada pero es buena en todo. Y una profesional así no tiene precio. ¿Y cuál es su secreto? Después de ver Equipo de investigación muchas veces, uno diría que es su peculiar dicción y entonación, capaz de elevar a la categoría de trascendentes hechos de lo más cotidianos.