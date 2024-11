L’‘Equipo’ ja en fa 500

Creat: Actualitzat:

Equipo de investigación no és un excel·lent programa, però compleix el que se n’espera: analitzar a fons successos que han marcat mediàticament la societat (de vegades més, de vegades menys). L’espai setmanal que s’emet a La Sexta ha arribat als 500 programes, que si comptem les reposicions fora de temporada, segurament superen les mil des de la seua estrena un 31 de gener del 2011. Bona part de l’èxit del programa, i també de la seua longevitat més enllà de les bones, males o regulars audiències, es deu a la seua directora i presentadora: la catalana Glòria Serra (Barcelona, 1964). Una periodista totterreny, i d’ampli recorregut, que ha estat capaç tant en ràdio com en televisió de tocar tots els pals i amb una regularitat admirable que l’ha convertit en un espècimen televisiu poc habitual: no és extraordinària en res però és bona en tot. I una professional així no té preu. I quin és el seu secret? Després de veure Equipo de investigación moltes vegades, diria que és la seua peculiar dicció i entonació, capaç d’elevar a la categoria de transcendents fets d’allò més quotidians.