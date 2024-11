Entusiasmo no indescriptible

Creado: Actualizado:

La 1 de RTVE ha estrenado, en la noche de los miércoles, Detective Touré, un neo-noir que tiene la virtud de estar programado para seis entregas, y que gira en torno a un emigrante buscavidas que se gana el sustento como falso vidente en un humilde barrio del extrarradio bilbaíno hasta que una alta ejecutiva le ofrece 100 euros para seguir a su marido sospechoso de adulterio. Bueno, visto el primer capítulo, en casa nos provocó, parafraseando a un buen amigo, un entusiasmo, sí, pero no indescriptible, a la espera del desarrollo de las subtramas como la de la tensión sexual no resuelta del protagonista con la farmacéutica del barrio y una reflexión: si se utiliza el contraste racial para denunciar un hecho, es que la cosa muy resuelta aún no está. Dicho esto y reconociendo que las 22.50 no son horas para un estreno, Detective Touré funcionó con su 11,9 aprovechando el tirón anterior provocado por La Revuelta de Broncano (14,9), lo que permitió que la pública superase a la dupla de Antena 3: El Hormiguero (12,9) y Mask Singer (11,9).