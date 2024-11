Mal título para un político

Creado: Actualizado:

A ver, no nos parece ni bien ni mal, que los políticos vayan a buscarse los votos, los suyos y los de su partido, en platós televisivos aunque el personal ande ya escarmentado con lo que se encuentra en pantalla que no es otra cosa que la versión oficialista de la dirección ante cualquier tema que se aborde, y más si afecta directamente a las estructuras internas y externas del partido. El caso es que la última en llegar, de hecho aún no lo ha hecho, es Irene Montero (Madrid, 1968), ex ministra de Igualdad, secretaria política de Podemos y eurodiputada. Este próximo lunes, 18 de noviembre, va a debutar como opinadora en Cuatro en el programa Todo es mentira que presenta a primera hora de la tarde el inefable Risto Mejide. Se ha apuntado un buen tanto porque Irene Montero es una política de peso y prestigio. En cualquier caso no podemos por menos que sonreírnos al hacer un paralelismo con su cometido y el nombre del espacio en cuestión. Debutar hablando de lo divino y lo humano sobre los grandes temas que afectan a este país bajo el título de Todo es mentira, no sé yo..