Es que lo van a quemar

Ya sabemos que las cadenas van a piñón fijo. Si hay algo que les funciona, lo exprimen como a un limón hasta que no les queda ni una gota más de beneficio. Fíjense, por citar tan solo un ejemplo, lo que le ha pasado a Mediaset con Jorge Javier Vázquez. De ser su estrella emergente, lo han usado tanto que ahora –también cuenta el millonario contrato de exclusividad que firmó con Fuencarral– lo han colocado conduciendo programas que ellos mismos han cancelado. Fue el caso de Cuentos chinos o de El diario de Jorge que no verá ya el 2025. O el de Hay una cosa que aún no ha visto la luz y va por el mismo camino. Pues bien, RTVE va camino de incurrir en el mismo error aprovechando el tirón de David Broncano. Su La Revuelta lidera tres de cada cuatro días de la semana. Aplausos y vítores. Pero es que a rebufo de ello le han dado las campanadas de fin de año con Lalachús. Y no solo eso, sino que le han hecho protagonista de la Telepasión del 24 con un remedo de La Bella y la bestia, con la misma partenaire y del especial navideño del 25. ¿Es una buena idea?