És que el cremaran

Ja sabem que les cadenes van a sac. Si hi ha alguna cosa que els funciona, l’espremen com un llimó fins que no els queda ni una gota més de benefici. Fixin-se, per citar tan sols un exemple, en el que li ha passat a Mediaset amb Jorge Javier Vázquez. De ser la seua estrella emergent, l’han utilitzat tant que ara –també compta el milionari contracte d’exclusivitat que va firmar amb Fuencarral– l’han col·locat conduint programes que ells mateixos han cancel·lat. Va ser el cas de Cuentos chinos o d’El diario de Jorge que ja no veurà el 2025. O el d’Hay una cosa que encara no ha vist la llum i va pel mateix camí. Doncs bé, RTVE va camí d’incórrer en el mateix error aprofitant l’estrebada de David Broncano. La Revuelta lidera tres de cada quatre dies de la setmana. Aplaudiments i crits de joia. Però és que darrere d’això li han donat les campanades de la Nit de Cap d’Any amb Lalachús. I no només això, sinó que l’han fet protagonista de la Telepasión del 24 amb una imitació de La bella i la bèstia, amb la mateixa partenaire, i de l’especial nadalenc del 25. És una bona idea?