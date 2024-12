Una promoción novedosa

Creado: Actualizado:

Que José Mota es, desde hace años además, el responsable de llevar a la audiencia de La 1 hasta las campanadas de la Puerta del Sol lo saben hasta en el más recóndito e ignoto rincón de la geografía española. Quizá por eso hemos encontrado novedosa y original la promoción de este año del especial del humorista manchego (Montiel, 1965). El titular reza así: “José Mota se queda en el paro”. Y claro te animas a leer la noticia pensando en que ha sido defenestrado de manera fulminante. Pero no, una vez digerido el texto, uno se da cuenta de que de lo que se trata es de una sinopsis del 2024: Operación IA, IA, Oh, que así se llama lo que veremos en la noche del próximo martes. De acuerdo con una normativa impulsada desde la Unión Europea, los políticos se convierten en cómicos y a partir de una Inteligencia Artificial, creada a tal efecto, serán los responsables de amenizar el último programa del año y como Mota ya está de más, se ha quedado sin trabajo. Pero no teman, todo es un guiño del equipo de guionistas. El 31, a partir de las diez de la noche, la diversión está asegurada.