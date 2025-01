‘CQC’ no da la talla

Creado: Actualizado:

Enésimo vaparalo para Mediaset en su intento para desbancar, no ya a Antena 3, sino a La 1, de su liderazgo nocturno. La baza dominical de un Caiga quién Caiga, sacado del baúl de los recuerdos (se estrenó en la cadena en 1996) fue un fiasco. Sí, era su reaparición, pero es que no fue capaz ni de superar la entrevista a Juan y Medio en La Sexta (10,7) y a la más que discreta película de RTVE, Pequeños detalles, que se fue hasta el 14,2. Y no sólo eso. Es que, su mísero 9,00 arrastró a Gran Hermano Dúo, emitido a continuación, que se quedó con un 10,1. O sea, un desastre. Y visto con calma el programa cabe convenir que no dio la talla. El trío de presentadores, Lorena Castell (flojísima), Pablo González Batista y Santi Millán y su peinado imposible, se mostraron sobreactuados desde el minuto uno confirmando lo que ya se intuía: están a años luz del equipo fundacional de hace cerca de 30 años compuesto por Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. Y los reporteros volantes, y sus falsos directos muy mal disimulados, están todavía con los deberes sin hacer.