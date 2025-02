Squirrel TV, nueva en plaza

Creado: Actualizado:

A lo mejor no se han enterado o no se han dado cuenta todavía, pero desde pasadas las fiestas navideñas en su TDT tienen un nuevo canal. Se trata de Squirrel TV que viene a ocupar el hueco dejado por Disney Channel que dejó de emitir el día de Reyes, después de 27 años ininterrumpidos de emisión. Pero como ocupa su mismo espacio, no tienen ni que molestarse en resintonizar su televisor. Se encuentra muy fácil. ¿Y qué es Squirrel TV? No es un canal con contenido infantil, como su antecesor, no. Básicamente, y salvo alguna que otra serie, está centrado en películas. Pertenece a la compañía NET TV que es la que, por citar un ejemplo, cuenta con Paramount Network, otro de los canales clásicos de la TDT. Sí, es cierto que Paramount programa títulos de mayor peso en el mundo cinematográfico. Más clásicos, vaya, y permítanos la redundancia. Abundan, más en su día, las películas low-cost, telefilms y mucho subgénero de acción, aunque de vez en cuando aparezcan títulos notables como el que pueden disfrutar este mediodía, Infierno en el Pacífico. En cualquier caso, una opción más.