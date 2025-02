Más gags y menos entrevistas

Creado: Actualizado:

La 1 de RTVE se ha puesto en modo piño fijo y parece que intenta clonar sus éxitos de audiencia. Vale, La Revuelta ha sido un sorpresón (cada vez menos), pero se parece, y mucho, al también triunfador Late Xou. El caso es que este viernes, se estrenó José Mota No News, un show, grabado previamente porque si fuese en directo aún tendría su qué, que no es otra cosa que un batiburrillo que no acaba de ser ni una cosa ni la otra. Hay demasiado de todo. Prisas, mal montaje, muchos momentos, unos muy buenos (pocos), buenos, regulares y flojos (bastantes), sobre todo, la penosa imitación de Los Chunguitos. También sobran presentadores. Cuatro son excesivos y Mota demuestra que es un buen showman en lo suyo y un muy flojo como entrevistador, aunque imitase casi en todo a Motos, incluyendo el baile. Lo menos malo fue Kiko Rivera que aún dejó un par de titulares (sobre su padre y madre). Sobran secciones y uso del archivo TV (para eso ya está Viaje al centro de la tele). Resultado: Floja audiencia, sin llegar a los dos dígitos y sin hacerle ni cosquillas a El desafío.