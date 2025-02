Para Lleida fue tiempo de tele

Creado: Actualizado:

Lunes redondo para Lleida, televisivamente hablando. La presencia de Marc Márquez y su hermano Álex en El Hormiguero para celebrar su 32 aniversario, con pastel y velitas dentro del casco, ayudó a que Motos derrotase con un 13,01 de audiencia a La Revuelta de Broncano, que se quedó con un 11,6 confirmándonos que su efecto gaseosa, con el que irrumpió en La 1, va apagándose. Por cierto, Antena 3 no fue la ganadora de la noche, no. La isla de las tentaciones gracias al efecto Montoya llegó a un estratosférico 20,6, imposible de sospechar tan solo dos semanas atrás. Pero es que aún hay más. Carles Porta, que en Catalunya come aparte en el tema de las audiencias, volvió a arrasar con su nueva entrega de Crims. El periodista de Vila-sana se centró esta vez en el truculento crimen de Pedro José Morales, vecino de Lleida, y ocurrido en el 2011 y del que todavía no se conoce todo lo sucedido. En el pantano de Utxesa, en Torres de Segre, apareció una de sus piernas y luego fue encontrándose el resto de su cuerpo diseccionado. Porta aportó llum a la foscor, pero no toda.