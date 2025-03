Polemiza que algo queda

Creado: Actualizado:

En esta decadente televisión que nos rodea, en la que el anterior respetado mundo del corazón ha quedado en manos de desaprensivos abusadores de las redes sociales, se le está dando pábulo con estatus de estrella a desconocidos/desconocidas que no tienen otro mérito que saber polemizar y con sus tres primeros minutos de fama, convenientemente utilizados, viven ya para el resto de su vida, hasta que sean sustituidos por otros/otras todavía más osados y con menos escrúpulos si cabe. La última en llegar a este selecto club es Claudia Bavel (Barcelona, 1996). Polifacética mujer que, según reza su currículum, ejerce de modelo, actriz de cine para adultos, creadora de contenido, influencer... Lo suyo es intercambiarse WhatsApp con famosos y luego venderlos como relaciones sentimentales de corta duración, eso sí. De momento ya han caído en sus garras Iker Casillas, Omar Sánchez, Kiko Rivera, Joaquín, el exfutbolista del Betis... y se ve que hay más. Los platós no dan abasto con sus historias y, de momento, aunque no está aún confirmada su entrada, suena mucho para Supervivientes.