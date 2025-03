Salto al vacío y sin red

Creado: Actualizado:

Visto lo visto, en su estreno, no le auguramos un brillante futuro a ¡Salta!, el nuevo concurso de Antena 3 en la noche de los sábados. Hacía tiempo que no veíamos algo tan tedioso, sin ritmo, confuso de principio a fin y con poco o ningún atractivo para el espectador. Era su primera entrega, pero esto está grabado con antelación (no mucha porque se hizo mucha referencia a la dana valenciana) y no da la sensación de que haya tiempo real de mejora. En las promos se decía que este juego, supuestamente de cultura general, que los concursantes, anónimos ellos, deben decidir entre afirmaciones ciertas o falsas, con pena de caer al vacío en caso de equivocarse, hacía guiños a El juego del calamar. Ni en la tinta, vamos. Más es un remedo, con más medios, eso sí, del concurso de Atresmedia ¡Ahora caigo! que triunfó entre el 2011 y el 2021. Y, además, tanta parafernalia para alcanzar un premio máximo de 50.000 euros que para una cadena que se precie es calderilla. Para colmo, inmediatamente después repusieron capítulos de Atrapa un millón para que se notase aún más la diferencia.