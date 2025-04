Los contenidos serán la clave

Creado: Actualizado:

Pues sí, lo que parecía una apuesta en una negociación de más alto calado entre Sánchez, Junts y Esquerra, parece que va en serio. Por la Diada, fecha emblemática donde las haya para que echen a andar proyectos audiovisuales en este país, comenzará a emitirse, a título de prueba, la nueva cadena, de 24 horas non stop, única y exclusivamente en catalán. Se llamará La 2 Cat o 2Cat y la dirigirán los periodistas Oriol Nolis y Laura Folguera como responsable de contenidos. Inyección de adrenalina para el catalán, últimamente algo renqueante y creación de puestos de empleo en Sant Cugat a cascoporro: guionistas, maquilladoras, técnicos de todo tipo y condición, presentadores de programas y de continuidad y un lugar “virgen” para que las productoras coloquen también sus productos. Magnífico aún reconociendo que el proyecto no va a ser barato. Y luego está la audiencia que se moverá en función de los contenidos. ¿Arrastrará el nuevo 2Cat al público de TV3, o a ese sector juvenil que no ve la tele más que en plataformas...? Sin duda un proyecto de lo más ilusionante.