Tereluthor contraataca

Con los pelos como escarpias nos hemos quedado en casa al ver estos días la promo del retorno de Terelu Campos, que, como reza aquella vieja copla acerca de la falsa moneda: “de mano en mano va y ninguno se la queda”. Como se ve que en el contrato por su (fugaz) paso por Supervivientes así lo especulaba, la hija mayor de María Teresa Campos, viene esta semana a TardeAR aunque todavía no se ha especificado qué día en concreto. Según reza la promoción, hecha con inteligencia artificial, Terelu es ahora Tereluthor, y martillo en ristre, viene dispuesta a demolerlo todo, especialmente a los inconscientes que se han atrevido a criticarla en estos últimos días. Por cierto, si se fijan bien, el anuncio de Terelu no tiene nada. Más bien, que tampoco, se asemeja muy por encima a Lydia Lozano, pero en fin, allá con la IA. La verdad es que todo obedece a un intento de Telecinco de contrarestar el estreno de La familia de la tele en La 1, con todos los ex de Mediaset. Terelu, además, aprovechará para promocionar su obra teatral, Santa Lola, que estrena este sábado.