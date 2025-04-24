Veinticinco años ya de ‘GH’

Creado: Actualizado:

Parece que fue ayer, pero ya ha llovido lo suyo desde aquel 23 de abril del 2000 en que los primeros doce inquilinos entraron en la casa de Guadalix de la Sierra (sí, el mismo pueblo donde se rodó la excelsa Bienvenido Mr. Marshall), para estrenar el Gran Hermano de Telecinco que se vendio como lo último de lo último en telerrealidad y según Mercedes Milá, su presentadora, un experimento sociológico de primer orden. De hecho, la de su debut fue la mejor temporada de todas. Por la sorpresa, básicamente. La ganó Ismael Beiro, ¿se acuerdan de él? y la fama del resto fue efímera, salvo, porque aguantaron un poco más, Jorge Berrocal, el de “¿quién me pone la pierna encima?” y María José Galera. A partir de la segunda entrega ya todos los concursantes acudieron resabiados y perdieron frescura y espontaneidad. Eso sí, de todos, el único que supo entender que en GH estaba la mejor manera de ganarse la vida fue Kiko Hernández, finalista en la tercera edición. Desde entonces aún no ha abandonado los platós televisivos. Él sí que ha sido el mejor concursante de todos.