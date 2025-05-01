El giro de RTVE

Creado: Actualizado:

Antes que nada, desmentir el rumor que corre por ahí en el sentido de que el departamento de comunicación de RTVE ha dimitido en pleno por el hecho de tener que enviar comunicados y colgar informaciones en la web oficial de la casa de estrenos que no se llevan a cabo. Es todo una cuestión de mala suerte. En cualquier caso, y dando por supuesto que algún día (ahora está fijada la cosa para el lunes, 5) se ponga en marcha La familia de la tele y el That’s my Jam de Arturo Valls (martes, 6, en principio), a la cadena pública española solo le faltará encontrar un remedio de Supervivientes o, en su caso, de La isla de las tentaciones y otro de First Dates para completar su giro copernicano y pasar a ser una copia, queda por ver si buena o mala, de las parrillas televisivas de las privadas que hasta ahora eran competencia, sobre todo Mediaset. Es verdad que también sus CEO están ágiles cambiando programación a base de especiales informativos (muerte del Papa y apagón), en plan estos son mis principios pero, cuando se normalize la cosa, tengo otros. Veremos que pasa.