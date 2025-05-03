Buenafuente ya tiene fecha

Creado: Actualizado:

En esa deriva, a toda pastilla y sin freno, de RTVE de parecerse cada vez más a Mediaset y Atresmedia, La 1 ya ha anunciado la fecha de estreno de su enésimo programa familiar de entretenimiento. Se trata del Futuro imperfecto que debutará, Dios mediante, el jueves 8, si el Cónclave Papal, por algún imprevisto no lo relega a otro día. No creemos porque se emitirá, como no podía ser de otra manera, después de La revuelta de Broncano, pero nunca se sabe. El caso es que una vez superados sus problemas contractuales con TV3, Andreu Buenafuente ya está disponible para regresar a Torre España, diez años después. Futuro imperfecto va a estar en la línea de lo que viene haciendo el de Reus desde hace 30 años: un monólogo sobre la actualidad trufado de apariciones de sus amigos, que no llegan a los de Santiago Segura, pero casi, encabezados por Berto Romero, uno de los personajes menos aprovechados, pese a su monumental talento, por las televisiones generalistas, salvo en plataformas. El show se grabará en falso directo en un teatro de Terrassa y, nada... a triunfar.