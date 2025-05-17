Nos sabe mal por Llàcer

Creado: Actualizado:

Debo confesarlo. En casa no aguantamos más allá de la primera media hora de Som i seré, el nuevo concurso de TV3. Hacía tiempo que no veíamos en pantalla algo tan inodoro, incoloro e insípido, como este programa de difícil definición: un reality show, con ínfulas culturales, que en principio busca a la persona que está más versada en cultura catalana. Nos tendríamos que remontar a aquel absurdo Batalla monumental a la búsqueda del mejor Som i seré, para que nos entiendan viene a ser una especie de Grand Prix pero sin vaquilla ni pruebas físicas. Cien aspirantes irán siendo eliminados a medida que no acierten preguntas como la de ¿Es Mollerussa la capital de la comarca de l’Urgell? Los concursantes se dividen entre el sí y el no en el marco del castillo de Hostalric. Los que lo aciertan siguen, los que no, fuera. Y así. Nos sabe mal por Àngel Llàcer, uno de los mejores entertainers de este país, y por Júlia Bonjoch. Se merecían algo mejor. ¡Ah, y como está grabado hace semanas, le vemos a hacer doblete con Tu cara me suena, también grabado.