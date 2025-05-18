La familia está muy mal

Creado: Actualizado:

Nada nuevo bajo el sol, y la luna, del viernes televisivamente hablando. Tu cara me suena dobló de largo a un alicaído De viernes que debería de hacérselo mirar de una vez por todas. Siempre más de lo mismo cansa. Y lo mismo debería aplicarse a La familia de la tele, otro varapalo a la espera del resultado de las horas extra de ayer en la previa de Eurovisión. Si hasta Y ahora Sonsoles fue capaz de superarla con tres temas que, futbolísticamente hablando, hubiesen sido calificados como de los “del carrito del pescao”. A saber: la madre de Mónica Font, que mucha gente tuvo que recurrir al señor google para saber quién es, con mensaje embarullado y confuso denunciando a su hija de que la tienen abandonada en una residencia de Tarragona. Dos, el 30 aniversario de la muerte de Lola Flores, tirando de archivo para reproducir lo que emitió, ese día, Antena 3. Y tres, un cansino baño y masaje a Tito Pajares, empresario de la noche, pareja y padre de la hija de Sofía Mazagatos que ha reabierto el Gabana Club en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca.