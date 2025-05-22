La cerveza de Norm

Creado: Actualizado:

Estamos de pega con los referentes televisivos. Se nos van en cascada. Ahora nos ha dejado el actor George Wendt, a los 76 años. Y volvemos a lo que ya escribíamos ayer. A las nuevas generaciones este nombre les sonará, si les suena, a chino. Pues bien, Wendt, de más recorrido teatral que cinematográfico, se hizo popular por su papel de Norman en la serie televisiva Cheers (1983-1993), que en casa nos gustó más que la mitificada Friends. La cosa giraba en torno de un bar, propiedad de una exestrella del béisbol, los Red Sox, de Boston, deporte que tuvo que abandonar por su adicción al alcohol. Norm es un secundario de lujo que aguantó los 273 capítulos emitidos, con muy pocas frases. Solo la petición de “cerveza” y escuchar, cuando abría la boca más de la cuenta, cómo el resto de clientes le gritaban “¡Norm!” y volvía a su jarra. De hecho, George Wendt alcanzó más popularidad que el protagonista absoluto, Ted Danson (que acabó, entre otros trabajos, como jefe del CSI Las Vegas) o Kelsey Grammer, a los sones del Where Everyboy Knows Your Name.