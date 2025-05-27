No mareemos más la perdiz

Creado: Actualizado:

RTVE está retrasando todo lo que puede, y más, el titular de “Cancelada La Familia de la Tele” tras X (aquí hay que poner el número de semanas que ha sobrevivido) para no caer en el ridículo, y la ruina económica, del proyecto condenado desde su inicio. Pero ya le vale mover tantas fichas como si de una partida de dominó se tratase. La cosa no funciona y punto. Lo hemos comentado aquí por activa y por pasiva. La audiencia de La 1 no traga a Sálvame. Y punto. Y como daño colateral, tampoco a Aitor Albizua e Inés Hernand, que aún es hora de que expliquen cómo se dejaron engañar en este proyecto. Pero basta ya de marear la perdiz. Basta de partir en dos el programa, y basta de recortar los informativos para darles vidilla. Basta ya de ridículos como el de Kiko Matamoros, presentado como nuevo colaborador de Tentáculos (ahí, tienen la foto), tras abandonar La Familia para asegurar poco después que se trataba de un tema meramente puntual. ¡Ah, y mañana, comentaremos la esperpéntica rueda de prensa de Melody, a una semana vista de su fiasco en Eurovisión!